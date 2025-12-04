Sentenza vicina per tre palestinesi | tensione altissima tra piazze e appelli pubblici

L'Aquila - Il 19 dicembre la Corte d’Assise d’Appello dell’Aquila emetterà il verdetto mentre movimenti pro-Palestina annunciano nuove iniziative e criticano la presunta natura politica del processo. Entrerà nel momento decisivo il prossimo 19 dicembre il procedimento davanti alla Corte d’Assise d’Appello dell’Aquila, che vede imputati i tre cittadini palestinesi Anan Yaeesh, Ali Irar e Mansour Dogmosh. La Procura ha chiesto condanne pari a 12, 9 e 7 anni di reclusione, richieste che saranno valutate al termine dell’intervento dei rispettivi collegi difensivi, previsto nella stessa giornata. In vista della sentenza, i movimenti riuniti sotto le sigle “Campagna Free Anan” e “Reti per la Palestina di Basilicata” hanno annunciato una nuova mobilitazione a Melfi, luogo in cui Yaeesh si trova attualmente detenuto. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

