Sensualità a Corte il cast festeggia i 20 anni della serie diventata cult con Madre e Jean Claude
“Il segreto del format è di essere rimasto fedele a se stesso, si è evoluto, nel senso che adesso usiamo diverse tecnologie tra cui l’IA, ma noi continuiamo a divertirci tantissimo come all’inizio”, ha commentato Marcello Cesena. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Approfondisci con queste news
Una puntata inedita di Sensualità a Corte è andata in onda durante Splendida Cornice su Rai3. Guarda il video. - facebook.com Vai su Facebook
Sensualità a Corte, il cast festeggia i 20 anni della serie diventata cult con Madre e Jean Claude - Genova – Sono passati vent’anni da quella prima volta che un cast di attori genovesi si trovò a casa di Marcello Cesena con l’idea di realizzare una parodia in costume di “Elisa di Rivombrosa”. Come scrive ilsecoloxix.it