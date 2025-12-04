Sensualità a Corte il cast festeggia i 20 anni della serie diventata cult con Madre e Jean Claude

4 dic 2025

“Il segreto del format è di essere rimasto fedele a se stesso, si è evoluto, nel senso che adesso usiamo diverse tecnologie tra cui l’IA, ma noi continuiamo a divertirci tantissimo come all’inizio”, ha commentato Marcello Cesena. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

sensualit224 corte cast festeggiaSensualità a Corte, il cast festeggia i 20 anni della serie diventata cult con Madre e Jean Claude - Genova – Sono passati vent’anni da quella prima volta che un cast di attori genovesi si trovò a casa di Marcello Cesena con l’idea di realizzare una parodia in costume di “Elisa di Rivombrosa”. Come scrive ilsecoloxix.it

