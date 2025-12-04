Sempio? Questo è ciò che hanno trovato Garlasco l’annuncio di Gianluigi Nuzzi dopo la perizia

Garlasco, l’ora della verità. Cresce l’attesa per conoscere l’esito della perizia sul Dna rinvenuto sotto le unghie di Chiara Poggi. L’ultima novità è che la genetista Denise Albani ha depositato il 3 dicembre le conclusioni del suo lavoro, con due giorni di anticipo rispetto alla scadenza fissata. Una notizia immediatamente rilanciata dai media, perché rappresenta uno degli snodi decisivi della nuova indagine che coinvolge Andrea Sempio. Nelle ore successive, l’attenzione si è spostata sulle possibili implicazioni della relazione. La perizia, redatta nell’ambito dell’incidente probatorio disposto dalla giudice delle indagini preliminari di Pavia Daniela Garlaschelli, si inserisce infatti nella riapertura del fascicolo sul delitto di Garlasco. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it