Semestre filtro Medicina primo esame flop | solo il 15% supera il test di fisica e per chimica non si va oltre il 25%

I test erano già in giro dal mattino. Screenshot, messaggini, gruppi Telegram. Eppure nemmeno l?arte antica del copiare è riuscita nel miracolo: il primo appello del semestre. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Semestre filtro Medicina, primo esame flop: solo il 15% supera il test di fisica e per chimica non si va oltre il 25%

Approfondisci con queste news

Risultati drammatici per il primo appello del semestre filtro di Medicina introdotto dalla riforma Bernini: alla Statale di Milano solo il 12% ha superato Fisica, il 24% Chimica e il 30% Biologia su 3.173 candidati. Alla Bicocca i numeri sono simili su 981 iscritti: 17 - facebook.com Vai su Facebook

Semestre filtro: pubblicati oggi i risultati della prova di accesso di medicina Vai su X

Semestre filtro Medicina, primo esame flop: solo il 15% supera il test di fisica e per chimica non si va oltre il 25% - Eppure nemmeno l’arte antica del copiare è riuscita nel miracolo: il primo appello del ... Secondo ilmessaggero.it

Risultati test Medicina 2025 per il semestre filtro, Bernini assicura che "nessuno ha copiato, è fake news" - Nel giorno della pubblicazione dei risultati del test di Medicina 2025 per il semestre filtro, Bernini ha assicurato che nessuno ha copiato. virgilio.it scrive

Medicina, pubblicati i risultati del 'semestre filtro' - Sono stati pubblicati oggi i risultati del primo appello del test di Medicina 2025 per il semestre filtro. Lo riporta ansa.it

Test Medicina 2025, oggi i risultati del primo appello: quando escono e cosa sapere - Leggi su Sky TG24 l'articolo Test Medicina 2025, oggi i risultati del primo appello: quando escono e cosa sapere ... Come scrive tg24.sky.it

Test Medicina, oggi i risultati del primo appello del semestre filtro: quando esce la graduatoria - Verranno pubblicati oggi, mercoledì 3 dicembre, sul portale Universitaly i risultati del primo appello del semestre filtro di Medicina: tutto quello che ... Scrive fanpage.it

Semestre filtro: pubblicati oggi i risultati della prova di accesso di medicina - Tra ricorsi e polemiche, il prossimo appuntamento è fissato per il 10 del mese, data del secondo step di accesso, decisiva per la selezione finale ... Si legge su repubblica.it