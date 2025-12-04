Sei solo un co****ne Vorrei vedere quei drogati dei tuoi figli | Ascanio Pacelli travolto da un hater minaccia di denunciarlo

Ascanio Pacelli è andato su tutte le furie per un messaggio di un hater. L’opinionista del Grande Fratello è rimasto colpito dal messaggio di un utente che, su Instagram, ha insultato i suoi figli: “ Sei solo un co****ne che si mette lì a giudicare. Hai umiliato un ragazzo, vorrei vedere quei drogati dei tuoi figli “. L’utente ha aggiunto: “Sei un personaggio pubblico diciamo, avere fatto il Grande Fratello non è un merito. Sei lì a giudicare 12 o 15 persone dentro un acquario. Hai umiliato un ragazzo quando sappiamo benissimo che a volte si parla per leggerezza”. L’opinionista ha risposto a tono all’offesa: “Complimenti hai vinto una bella denuncia alla polizia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

