Un acceso confronto storico e politico ha animato la trasmissione Otto e mezzo negli ultimi giorni, suscitando reazioni e dibattiti sul ruolo dell’Italia nella Seconda Guerra Mondiale e sull’interpretazione degli eventi storici che hanno segnato l’Europa. Il giornalista Marco Travaglio ha sollevato una questione che ha subito diviso l’opinione pubblica, mettendo in luce le difficoltà di conciliare memoria storica e narrazione politica contemporanea. Secondo Travaglio, non si può ignorare la storia e rimuovere fatti consolidati: «Alla Kallas non risulta che l’Italia fascista e la Germania nazista abbiano attaccato la Russia nella Seconda Guerra Mondiale? Non si può rimuovere la storia!», ha dichiarato durante la puntata, ribadendo l’importanza di preservare il racconto dei conflitti e delle responsabilità delle potenze coinvolte. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

"Sei più ignorante della Kallas!". Il leader politico sbrocca con Marco Travaglio