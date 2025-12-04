Sedicenne aggredita e palpeggiata in strada nel Mantovano | salvata da un carabiniere fuori servizio

Un giovane di 23 anni è stato arrestato dai carabinieri di Mantova con l'accusa di violenza sessuale e lesioni aggravate nei confronti di una ragazza di 16 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

?Violenza sessuale, cassiera aggredita nel bagno dell'Esselunga - In Toscana Vai su Facebook

Sedicenne aggredita e palpeggiata in strada nel Mantovano: salvata da un carabiniere fuori servizio - Un giovane di 23 anni è stato arrestato dai carabinieri di Mantova con l'accusa di violenza sessuale e lesioni aggravate nei confronti di una ragazza ... fanpage.it scrive