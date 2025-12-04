Sedicenne aggredita e palpeggiata in strada nel Mantovano | salvata da un carabiniere fuori servizio

Fanpage.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 23 anni è stato arrestato dai carabinieri di Mantova con l'accusa di violenza sessuale e lesioni aggravate nei confronti di una ragazza di 16 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

