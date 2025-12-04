Secondo uno studio la visita a un museo può aiutare il benessere fisico più della palestra

Roma, 4 dicembre 2025 – Secondo i risultati pubblicati a ottobre 2025, guardare arte in un museo ha effetti immediati e misurabili sulla salute. Il team di ricerca ha osservato un calo medio del 22% di cortisolo, l’ormone legato allo stress, nei partecipanti che ammiravano opere originali, insieme a una riduzione significativa di marcatori infiammatori come IL-6 e TNF-alpha. I ricercatori definiscono il fenomeno “ cultural workout ”: un’attività lenta, ma capace di stimolare il corpo in modo completo, come un esercizio dolce per mente e fisico. I risultati inaspettati. Lo studio, intitolato The Physiological Impact of Viewing Original Artworks vs. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Secondo uno studio la visita a un museo può aiutare il benessere fisico più della palestra

