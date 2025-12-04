Secondo un' esclusiva del magazine online WWD Dario Vitale non è più il direttore creativo della Medusa La rivista azzarda i perché

Tempi duri per i direttori creativi. Se il valzer dei designer alle redini dei brand si fa sempre più frenetico, la parabola di Dario Vitale da Versace è stata particolarmente fulminea (e sfortunata). Almeno secondo quanto riporta il Women’s Wear Daily. Da Miu Miu a Versace. Solo a gennaio 2025 Vitale aveva lasciato Miu Miu, dove era stato apprezzato per il suo il ruolo di direttore del design del ready-to-wear. Poi a marzo la nomina di chief creative officer della Medusa: primo ruolo da direttore creativo e, soprattutto, primo stilista a capo della maison che non appartenesse alla famiglia Versace. 🔗 Leggi su Amica.it

