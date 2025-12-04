Secondo un' esclusiva del magazine online WWD Dario Vitale non è più il direttore creativo della Medusa La rivista azzarda i perché
Tempi duri per i direttori creativi. Se il valzer dei designer alle redini dei brand si fa sempre più frenetico, la parabola di Dario Vitale da Versace è stata particolarmente fulminea (e sfortunata). Almeno secondo quanto riporta il Women’s Wear Daily. Da Miu Miu a Versace. Solo a gennaio 2025 Vitale aveva lasciato Miu Miu, dove era stato apprezzato per il suo il ruolo di direttore del design del ready-to-wear. Poi a marzo la nomina di chief creative officer della Medusa: primo ruolo da direttore creativo e, soprattutto, primo stilista a capo della maison che non appartenesse alla famiglia Versace. 🔗 Leggi su Amica.it
Approfondisci con queste news
"Return to Silent Hill", in esclusiva su Sky TG24 il secondo trailer del film horror Vai su X
Day 2 ?ESCLUSIVA NAZIONALE? Le luppolate sono tutte al secondo fusto! Per oggi sabato 29 novembre tutta la linea e' garantita Il Molo TTO AleSmith Brewing Company Birrificio di San Diego, California, fondato nel 1995, famoso per le sue birre di alta - facebook.com Vai su Facebook