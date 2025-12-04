Seconda edizione di Cantieri aperti | professionisti dell' edilizia a confronto
CEGLIE MESSAPICA - Si è svolta presso lo stabilimento Chirulli Group di Ceglie Messapica la seconda edizione di “Cantieri Aperti”, l’iniziativa promossa da Ance Puglia e organizzata sul territorio da Ance Brindisi e Formedil Brindisi, con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni al mondo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Siamo stati a Belvedere Fogliense per raccontare la seconda edizione de La domenica del borgo, un appuntamento che celebra le eccellenze ortofrutticole e olearie del territorio di Tavullia. Una giornata di comunità, tradizioni e prodotti che parlano dell’identit - facebook.com Vai su Facebook
La seconda edizione di Italy Meets Jamaica ha mostrato ancora una volta come il cibo possa essere lo strumento per connettersi profondamente Vai su X
Seconda edizione di “Cantieri aperti”: professionisti dell'edilizia a confronto - Iniziativa svolta presso lo stabilimento Chirulli Group e organizzata sul territorio da Ance Brindisi e Formedil Brindisi ... Secondo brindisireport.it