“Sono fiero di me, del fatto che sono riuscito ad avere una certa consapevolezza. Tutti i miei traumi sono riuscito a buttarli giù. Non ho filtri, non mi vergogno di quello che mi è successo perché alla fine sono una persona normale. Ho imparato a non dimenticare quei traumi ma a farne tesoro. Avendo provato gli eccessi, ora ci sono poche cose che mi fanno veramente felice. Perché le sostanze stupefacenti ti fanno provare queste emozioni che non ritrovi”: queste parole intense, importanti, le ha dette Achille Costacurta a OnePodcast, in quella che è stata la prima intervista nella quale ha raccontato il suo percorso alle prese con Adhd e dipendenze. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Se i miei genitori hanno sofferto? Una volta con papà in autostrada gli chiedevo di correre, mi sono aggrappato urlando al finestrino… Se non avessi fatto questi errori non avrei capito tante cose”: parla Achille Costacurta

