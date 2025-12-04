Scuola sospesi gli accorpamenti La Cgil esulta
La Regione Toscana ha sospeso in via cautelativa i 16 accorpamenti scolastici richiesti dal Ministero dell’Istruzione per l’anno scolastico 20262027, in attesa dell’esito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro il Dm 1242025. Questa decisione deriva dal contestato criterio ministeriale, che utilizza stime della popolazione scolastica anziché i dati reali forniti dall’Ufficio scolastico regionale della Toscana. In Provincia di Grosseto, gli accorpamenti riguardavano l’Istituto Comprensivo di Orbetello e l’Istituto Comprensivo di Castiglione della Pescaia. La Flc Cgil Grosseto, dopo aver partecipato alla protesta sotto al palazzo della Regione, rivendica con forza il proprio ruolo attivo nel mobilitare l’amministrazione regionale contro questi tagli ingiusti, contribuendo alla pressione sindacale che ha portato a questa sospensione prudente. 🔗 Leggi su Lanazione.it
