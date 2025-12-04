Scuola Insieme A Terranuova volontariato in primo piano
Arezzo, 04 dicembre 2025 – L’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Terranuova Bracciolini ha espresso un sentito ringraziamento all’associazione di volontariato dei genitori “Scuola Insieme”, da anni punto di riferimento per la scuola e per le famiglie del territorio. Grazie ai fondi raccolti attraverso iniziative ed eventi di beneficenza, l’associazione è riuscita a finanziare una nuova serie di materiali destinati alle attività didattiche e al sostegno educativo. Le recenti donazioni includono una lavagna digitale per la scuola primaria, due kit di strumentario musicale Orff, quattro glockenspiel (tipo xilofono) e vari giochi didattici pensati per favorire l’apprendimento attraverso la stimolazione sensoriale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
