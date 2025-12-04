Scuola famiglia società di fronte al disagio giovanile in provincia di Sondrio
Il disagio giovanile sta assumendo una dimensione sempre più rilevante anche in provincia di Sondrio. Le scuole, i servizi territoriali, le famiglie e l’intera comunità locale si trovano a confrontarsi con situazioni in preoccupante evoluzione: fragilità emotive, difficoltà relazionali. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
DDL Semplificazioni: piattaforma Unica, alleggerimento pratiche burocratiche scuola-famiglia, modifiche 0-6 e soppressi i Distretti Scolastici. Il dettaglio Vai su X
Le scuole della Fondazione Gold Millennium nei mesi di Dicembre e Gennaio vedranno l’introduzione di un nuovo strumento di restituzione scuola-famiglia mai pensato nè utilizzato prima nella scuola Primaria: una restituzione pedagogica che tratterà il tal - facebook.com Vai su Facebook
"Scuola, famiglia e comunità": seminario a Porto Torres - Quarto seminario dal titolo "Corresponsabilità educativa: scuola, famiglia e comunità", tenuto da Umberto Manunta, pedagogista clinico, specialista nella releazione di aiuto, esperto nei processi di ... Come scrive unionesarda.it
Scuola, Pro Vita Famiglia: "Bene Valditara su libertà educativa, estendere consenso a progetti affettività" - Pro Vita & Famiglia plaude alla risposta data oggi alla Camera dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, all’interrogazione parlamentare di 58 ... Segnala affaritaliani.it