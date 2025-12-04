Scuola elementare ’Pazzi’ La giunta | Struttura agibile

Ilrestodelcarlino.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Verranno eseguiti nel 2026 gli interventi alle scuole elementari Pazzi di Brisighella. Lo ha comunicato il sindaco Massimiliano Pederzoli, insieme all’assessora all’Istruzione Karen Chiarini, nel corso di una conferenza stampa convocata ieri per smentire alcune voci diffuse sul web circa una presunta non agibilità del principale plesso scolastico brisighellese. Voci completamente infondate, assicura la giunta, che ha specificato come nel 2026 vedranno la luce in primis gli interventi per la parte sismica – pari a circa 150mila euro – mentre per quanto riguarda le coperture si procederà a una richiesta di finanziamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Verranno eseguiti nel 2026 gli interventi alle scuole elementari Pazzi di Brisighella.

