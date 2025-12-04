Scuola addio alle password | per vedere i voti di tuo figlio devi usare SPID e CIE

La rivoluzione digitale entra prepotentemente nelle aule scolastiche italiane, ma questa volta non riguarda tablet o lavagne interattive. Il cambiamento tocca qualcosa di molto più quotidiano e immediato: il modo in cui le famiglie accedono alle informazioni sui propri figli. Dal 26 novembre 2025, con l’approvazione definitiva del Disegno di Legge Semplificazioni da parte della Camera, SPID e Carta d’Identità Elettronica diventano le uniche chiavi d’accesso al registro elettronico. Un passaggio obbligato che ridisegna il rapporto tra scuola, famiglie e tecnologia. La norma prevista dall’articolo 51 del DdL punta a completare il processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione anche in ambito scolastico. 🔗 Leggi su Screenworld.it

