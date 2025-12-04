Scritte oscene sulla scuola | indagini in corso

"Ci sono in corso delle indagini e sono moderatamente ottimista". Così il questore di Ascoli Aldo Fusco risponde alla domanda sullo stato delle indagini sul caso delle ignobili e violente scritte a sfondo sessista comparsa lo scorso settembre ad Ascoli indirizzate ad una giovanissima studentessa. Una brutta vicenda che ha turbato l’inizio dell’anno scolastico suscitando indignazione nell’opinione pubblica ma anche mettendo in moto una bella macchina della solidarietà nei confronti della ragazzina il cui nome è comparso sul in tre occasioni sui muri esterni di altrettanti istituti scolastici, compreso quello frequentato dalla ragazzina in questione, i cui familiari nei giorni successivi ai fatti hanno presentato denuncia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scritte oscene sulla scuola: indagini in corso

Argomenti simili trattati di recente

Le scritte sono comparse dopo la manifestazione per Gaza di domenica pomeriggio anche sulla targa dedicata al piccolo Stefano Gaj Tachè. La comunità ebraica: “Governo fermi spirale d’odio” - facebook.com Vai su Facebook

Scritte choc a scuola, frasi oscene e macabre contro una ragazza:: "Tre casi in pochi giorni" - Nel mirino una studentessa oggetto di frasi oscene, offensive, ad esplicito contenuto sessuale; ma contro di lei, indicata con nome, cognome e classe che frequenta, sono state scritte vere e proprie ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

Minacce a scuola. Caccia all’autore delle scritte choc. Striscioni di solidarietà - Indagini a tappeto sul caso delle vergognose scritte apparse venerdì scorso all’esterno di un istituto superiore di Ascoli e sulla facciata del palazzo di fronte. Segnala ilrestodelcarlino.it

Scritte sessiste a scuola e attacchi social, la studentessa ascolana: «Perché tanto odio contro di me?» - ASCOLI Cresce l’indignazione e lo sconcerto in città dopo che, venerdì mattina, sono apparse scritte dal contenuto sessualmente esplicito, minaccioso e con inviti al suicidio, sui muri di un istituto ... Come scrive corriereadriatico.it

Scritte antisemite ai Parioli, indagini in corso da parte dei carabinieri - Sono in corso le indagini dei carabinieri dopo la comparsa di scritte antisemite nel quartiere Parioli a Roma, non lontano da via Scarpellini dove si trova la sinagoga. Come scrive rainews.it