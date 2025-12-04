Scoperti tre pozzi medievali | Via Gobetti tempi rispettati

C’è una Ferrara che non si vede, ma che continua a riemergere ogni volta che il presente decide di mettere mano alle sue strade. È la Ferrara delle corti fitte, dell’abitato popolare e compatto che, fino all’inizio del Novecento, disegnava un reticolo serrato fra via Vaspergolo, via San Romano, corso Porta Reno e la piazza del Palazzo della Ragione. Un unico isolato, senza l’aria aperta che oggi caratterizza via Gobetti, ma un vero e proprio blocco edilizio, densamente stratificato, rimasto pressoché immobile per secoli. Lo racconta la relazione di verifica preventiva dell’interesse archeologico, che accompagna gli scavi avviati da Hera per il rifacimento delle reti idriche e fognarie in via Amendola e nell’innesto con via Gobetti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

