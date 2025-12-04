Scoperta locanda affittacamere abusiva al quartiere Libertà | scatta la chiusura

Centoventi euro al mese per vitto e alloggio, 80 per la sola camera. Era questo il 'tariffario' che una locanda affittacamere nel quartiere Libertà applicava per i suoi ospiti. La struttura, però, sottoposta al controllo degli agenti della Polizia locale di Bari, è risultata completamente abusiva. 🔗 Leggi su Baritoday.it

