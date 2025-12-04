Scontro tra auto e moto | ferito un 18enne

Un 18enne è rimasto ferito a seguito di un incidente stradale a San Vito al Tagliamento. È successo mercoledì 3 dicembre a San Vito al Tagliamento. Stando alle ricostruzioni, un'auto e una moto si sono scontrate in via Monsignor Pietro Corazza. Immediati i soccorsi.Il fatto si è verificato. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Scontro tra auto e moto: ferito un 18enne

