Scontro sull’oro di Bankitalia | la Bce bacchetta Meloni

Cms.ilmanifesto.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quella sulloro è una delle storie surreali della legge di bilancio 2026. Non avrà vita lunga, ma oggi intrattiene la politica italiana alla ricerca di alibi per non parlare dei . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

scontro sull8217oro di bankitalia la bce bacchetta meloni

© Cms.ilmanifesto.it - Scontro sull’oro di Bankitalia: la Bce bacchetta Meloni

Contenuti che potrebbero interessarti

scontro sull8217oro bankitalia bceOro di Bankitalia, scontro tra Governo e Bce: perché lo Stato non può usarlo - L’emendamento di FdI è stato bloccato, in quanto la gestione dell’oro della Banca d’Italia sono necessari per le emergenze ed è vincolata dall’Ue ... Scrive quifinanza.it

scontro sull8217oro bankitalia bceSull’oro di Bankitalia è scontro Bce-governo. Lagarde: “Bankitalia ha piena autorità” - Bruxelles chiede la revisione dell'emendamento e non comprende le finalità dello stesso : 280 miliardi di valore in gioco. Secondo msn.com

scontro sull8217oro bankitalia bceOro Bankitalia, Bce contro l’emendamento del governo/ Cambia il testo: “Riserve auree appartengono al popolo” - Trasferimento oro Bankitalia allo Stato, cambia il testo dell'emedamento ma restano le osservazioni della Bce: "Finalità non chiara, il governo chiarisca" ... Riporta ilsussidiario.net

Bce: Panetta (Bankitalia), Lagarde ha fatto un lavoro molto buono - "Al di là di singoli episodi, Christine Lagarde verrà ricordata anche per quello che ha fatto di buono, e ha fatto molte cose buone. Lo riporta milanofinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Scontro Sull8217oro Bankitalia Bce