Scontro sull’oro di Bankitalia | la Bce bacchetta Meloni

Quella sull’oro è una delle storie surreali della legge di bilancio 2026. Non avrà vita lunga, ma oggi intrattiene la politica italiana alla ricerca di alibi per non parlare dei . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Scontro sull’oro di Bankitalia: la Bce bacchetta Meloni

Contenuti che potrebbero interessarti

Scontro sul Ponte sullo Stretto tra Salvini che difende l'opera e l'opposizione che denuncia irregolarità e costi eccessivi - facebook.com Vai su Facebook

#Italia | Scontro sull’oro: Bankitalia contro FdL, rischio esproprio e danno all’Eurosistema” acortar.link/iJufrx Vai su X

Oro di Bankitalia, scontro tra Governo e Bce: perché lo Stato non può usarlo - L’emendamento di FdI è stato bloccato, in quanto la gestione dell’oro della Banca d’Italia sono necessari per le emergenze ed è vincolata dall’Ue ... Scrive quifinanza.it

Sull’oro di Bankitalia è scontro Bce-governo. Lagarde: “Bankitalia ha piena autorità” - Bruxelles chiede la revisione dell'emendamento e non comprende le finalità dello stesso : 280 miliardi di valore in gioco. Secondo msn.com

Oro Bankitalia, Bce contro l’emendamento del governo/ Cambia il testo: “Riserve auree appartengono al popolo” - Trasferimento oro Bankitalia allo Stato, cambia il testo dell'emedamento ma restano le osservazioni della Bce: "Finalità non chiara, il governo chiarisca" ... Riporta ilsussidiario.net

Bce: Panetta (Bankitalia), Lagarde ha fatto un lavoro molto buono - "Al di là di singoli episodi, Christine Lagarde verrà ricordata anche per quello che ha fatto di buono, e ha fatto molte cose buone. Lo riporta milanofinanza.it