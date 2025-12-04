Scontro politico sulla biblioteca

L’opposizione di centrosinistra si dichiara disponibile a collaborare sulla questione biblioteca a Colle. "Che al centrosinistra non piaccia la soluzione appena approvata in consiglio comunale non è certo una novità. I locali dell’ex Coop situati nell’area Comi sono poco più che un insieme di fondi commerciali riuniti in una galleria, sotto a un condominio – viene affermato in una nota –. Il recupero dell’area della Fabbrichina, dove si sarebbe voluta realizzare la biblioteca, con un progetto, quello della Cittadella della Cultura, che andava ben al di là di un semplice deposito di libri adibito a scambio e lettura, per vari motivi non è stato possibile". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scontro politico sulla biblioteca

Approfondisci con queste news

Scontro politico a Messina, l’amministrazione Basile querela Gaetano Sciacca - facebook.com Vai su Facebook

La qualità della vita nella nostra regione diventa motivo di scontro politico rainews.it/tgr/calabria/a…. Vai su X

Scontro politico sulla biblioteca - L’opposizione di centrosinistra si dichiara disponibile a collaborare sulla questione biblioteca a Colle. Riporta lanazione.it

Nuovi contributi dai mecenati. Donazioni per chiesa e biblioteca. Ma sui tempi è scontro politico - Il patron di "Luxottica" pronto a versare 1,8 milioni. msn.com scrive

Trasferimento della biblioteca: è scontro - C’è grande tensione tra l’amministrazione e il gruppo di Aternativa Civica: sono stati presentati due progetti diversi ... Segnala ilrestodelcarlino.it

Ponte: è scontro politico - Il muro contro muro tra maggioranza e opposizione è totale, i toni sempre più veementi. Si legge su rainews.it