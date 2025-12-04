Scontro frontale sulle variazioni di bilancio

Variazioni di bilancio nel Comune di San Pietro in Casale. Soddisfatto il sindaco, meno la minoranza che ha votato contro. Ma partiamo dal principio. A presentare la variazione presentata e messa ai voti nell’ultimo consiglio il primo cittadino, Alessandro Poluzzi: "L’ultima variazione di bilancio chiude l’anno confermando una gestione finanziaria ordinata e capace di tradurre le risorse disponibili in opere concrete. Il capitolo più rilevante riguarda il rifacimento del coperto della primaria De Amicis, un investimento superiore ai 130mila euro. Attenzione anche alle frazioni: vengono stanziati 66mila euro per la sistemazione della copertura del porticato del cimitero di Poggetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scontro frontale sulle variazioni di bilancio

Approfondisci con queste news

Violento scontro frontale sulla Strada Provinciale 234 nell'area commerciale a Zumpano: due feriti e traffico andato completamente in tilt - facebook.com Vai su Facebook

#Incidente a #Carpi, violento scontro frontale tra due auto: grave un medico 45enne del #Policlinico di #Modena Vai su X

Scontro frontale sulle variazioni di bilancio - Il sindaco Poluzzi: "Con le risorse disponibili nuova copertura alla scuola De Amicis, manutenzione al cimitero e al centro sportivo" ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Sul bilancio esplode lo scontro interno in maggioranza, urla tra Antonelli e Rogora - La maggioranza che sostiene l’amministrazione di Emanuele Antonelli è andata in crisi sotto gli occhi di tutti. Scrive varesenews.it

Terza variazione al Bilancio da inizio anno. Duello a colpi di numeri tra Masi e Pagni - Terza variazione al bilancio di previsione dall’inizio dell’anno e terzo scontro in Consiglio comunale tra l’assessore Riccardo Pagni e il consigliere Pd, Alessandro Masi. Lo riporta lanazione.it

Variazioni di bilancio. Meno multe, ma più oneri: "Per gli autovelox stoppati" - "La variazione è stata importante in quanto si è verificato un evento che ha modificato le previsioni d’entrata - Si legge su lanazione.it

Terribile incidente sulla provinciale, scontro frontale e incendio: un morto e un ferito - Questo il bilancio del drammatico incidente stradale che ha sconvolto questa mattina la provinciale che collega Ginosa a Ginosa Marina, in provincia di Taranto. Scrive quotidianodipuglia.it

Scontro frontale tra auto e moto, Stefano Spitaleri muore sul colpo a 16 anni: deceduto anche un pensionato - Gravissimo incidente stradale frontale sabato mattina 13 settembre 2025 a Belpasso, nel Catanese. corriereadriatico.it scrive