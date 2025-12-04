Scontro frontale a Longarone morta a 33 anni Elisa De Paris | era mamma di due bambini piccoli

Elisa De Paris, 33 anni, è morta in uno scontro frontale sulla SS 51 di Alemagna. Ferita l’altra conducente. La dinamica è al vaglio dei carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

