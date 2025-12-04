Scomparsa Tatiana Tramacere l' amico che l' ha vista per ultimo | Mi hanno sequestrato il cellulare volevo accompagnarla a Brescia - VIDEO

"Lunedì sera ci siamo visti. Lei doveva partire, quindi le proposi di accompagnarla alla fermata del pullman", spiega l'amico. Nonostante i progetti, sembra però che Tatiana non sia mai salita su quel pullman per Brescia Tatiana Tramacere è scomparsa il 24 novembre, dieci giorni fa. La Procur. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Scomparsa Tatiana Tramacere, l'amico che l'ha vista per ultimo: "Mi hanno sequestrato il cellulare, volevo accompagnarla a Brescia" - VIDEO

Tatiana Tramacere è scomparsa il 24 novembre. Esattamente dieci giorni fa. La Procura di Lecce ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. Ha salutato i suoi genitori, Rino e Ornella, alle 15.30, dicendo che andava a lavoro. Tuttavia sembra che in sera - facebook.com Vai su Facebook

