Scomparsa Tatiana Tramacere la madre punta il dito su ex fidanzato 30enne | Alessandro era ossessionato da lei insisteva – VIDEO

“Questo Alessandro era un'ossessione. Lui è andato in officina, è venuto due volte a casa, ma Tatiana non ne voleva sapere niente”. Con queste parole la madre di Tatiana Tramacere ha ripercorso le insistenze del trentenne che continuava a cercare la giovane nonostante lei avesse chiaramente preso le. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Scomparsa Tatiana Tramacere, la madre punta il dito su ex fidanzato 30enne: “Alessandro era ossessionato da lei, insisteva” – VIDEO

