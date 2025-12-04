Scomparsa di Tatiana tragico epilogo Morta dopo l’ultimo incontro con l’amico al bar
NARDO’ – Scomparsa di Tatiana Tramacere, tragico epilogo in serata. La ragazza è stata trovata morta nelle campagne alla periferia tra Nardò e Galatone, in contrada Fumonero. Fermato dopo l'ascolto in caserma l'amico 30enne, Dragos Gheormescu, che l'aveva incontrata nella sera della scomparsa nel. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
