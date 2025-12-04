Scomparsa da giorni ancora nessuna traccia di Tatiana | genitori disperati

La Procura di Lecce ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio in relazione alla scomparsa di Tatiana Tramacere, la ragazza di appena 27 anni di Nardò, in Salento, di cui non si hanno notizie ormai dal 24 novembre scorso. Da quanto si è appreso fino ad oggi, la giovane si sarebbe. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Scomparsa da giorni, ancora nessuna traccia di Tatiana: genitori disperati

Tatiana scomparsa da 10 giorni, la madre accusa il ragazzo che frequentava: «Era ossessionato» Vai su X

Tatiana Tramacere scomparsa nel nulla: nuovi indizi dopo giorni di ricerche, sono spuntati dei biglietti >> https://tinyurl.com/282wn89b - facebook.com Vai su Facebook

Tatiana, ancora nessuna traccia: a Nardò è angoscia per la scomparsa della 27enne, aperto fascicolo in Procura - In campo anche droni e cani molecolari alla ricerca di Tatiana Tramacere, la 27enne di Nardò scomparsa nel primo pomeriggio di lunedì 24 novembre. Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it

Tatiana è scomparsa da Nardò da 4 giorni: nessuna traccia della 27enne - Tatiana Tramacere è scomparsa nel nulla da 4 giorni. Riporta ultimenotizieflash.com

Scomparsa di Tatiana Tramacere: ancora nessuna traccia. La Procura apre un’inchiesta per istigazione al suicidio - Nelle ultime ore i carabinieri hanno sequestrato il cellulare di un 30enne amico della giovane, con il quale Tatiana si sarebbe vista la sera della scomparsa, intorno alle 19. Si legge su giornaledipuglia.com

Nardò, da sei giorni nessuna traccia di Tatiana: ricerche senza sosta per la 27enne scomparsa - Le ricerche La Protezione civile ha diffuso in tutta Italia le foto segnaletiche della giovane, perché se Tatiana si fosse allontanata volontariamente — ipotesi al momento ritenuta la più plausibile ... Si legge su giornaledipuglia.com

RICERCHE Scomparsa di Tatiana Tramacere: dieci giorni di ricerche senza sosta - La giovane, alta 155 cm, capelli rossi lisci e occhi azzurri, al momento della scomparsa indossava jeans e un cappotto grigio. Come scrive statoquotidiano.it

Nessuna notizia della 27enne scomparsa da Nardò: ricerche oltre i confini regionali - Senza sosta le indagini per ritrovare Tatiana Tramacere, la ragazza sparita nel nulla da circa dieci giorni: aveva fatto i biglietti per raggiungere un suo ex nel Bresciano. Da lecceprima.it