Scompare l’asilo dalla Carducci E la Primaria allarga il tempo pieno

Ilrestodelcarlino.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La scuola dell’infanzia statale “Mille Colori”, attualmente al primo piano terra della scuola Carducci in centro storico, traslocherà negli spazi della scuola dell’infanzia comunale Peter Pan in via Livorno (zona Porto, Q11), ospitata all’interno dell’edificio della primaria Giansanti. "L’effetto domino – spiega il preside Antonio Tarolla, dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Gaudiano a cui le scuole citate appartengono – porterà a una riorganizzazione degli spazi a beneficio di alcuni servizi che potranno nascere e svilupparsi, così come richiesto anche dalle famiglie". Il primo di questi benefici potrebbe essere la predisposizione del tempo pieno per la futura classe prima della Carducci? "Esattamente – spiega il preside – poiché molte famiglie hanno chiesto la possibilità di avere il tempo pieno vista l’assenza di tale servizio nell’ambito del centro storico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

