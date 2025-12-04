Sciopero scuola il 12 dicembre AVVISO Ministero

Il Ministero ha diffuso un avviso relativo allo sciopero generale indetto dalla Confederazione CGIL per il 12 dicembre 2025. La mobilitazione, valida per l’intera giornata, interessa tutti i settori, pubblici e privati. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In Germania studenti e studentesse si preparano allo Schulstreik (ovvero lo sciopero dalla scuola) contro il ritorno del servizio militare voluto dal governo Merz che nella giornata di venerdì 5 dicembre verrà presentato in Parlamento. Ne parla ai microfoni di Ra - facebook.com Vai su Facebook

#Sciopero 28 novembre 2025, dai treni alla scuola: i settori a rischio Vai su X

Sciopero 12 dicembre, anche la scuola aderirà. Cgil: aumento di salari e pensioni e contrasto alla precarietà - Al centro delle manifestazioni, previste in tutta Italia, richieste che riguardano salari e pensioni, contrasto della precarietà e man ... Lo riporta tecnicadellascuola.it

Scioperi dicembre 2025, tutte le date delle agitazioni: trasporti, scuola, servizi - Treni, aerei, bus, scuola e consegne: ecco il calendario completo degli scioperi di dicembre 2025. Secondo skuola.net

Sciopero 12 dicembre, Italia a rischio disagi - Il momento più delicato sarà venerdì 12 dicembre, quando è stato proclamato uno sciopero gene ... Scrive abruzzonews24.com

Dicembre è un mese pieno di scioperi. Trasporti, spedizioni e consegne, scuola: le date e gli orari - Tutto quello che c'è da sapere Dopo un novembre di disagi per chi viaggia, lavora o semplicemente vive in città, anche il mese di dicembr ... Da today.it

Dallo sciopero generale allo stop ai voli, tutte le proteste di dicembre - Sono due le date da segnare, guardando al calendario degli scioperi di questo mese di dicembre: il 12 e il 17. Si legge su msn.com

Sciopero generale 12 dicembre: Cgil ferma Italia, settori coinvolti - In arrivo un nuovo sciopero generale proclamato dalla Cgil per venerdì 12 dicembre 2025. Scrive ilsipontino.net