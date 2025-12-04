Sciopero scuola il 12 dicembre AVVISO Ministero

Orizzontescuola.it | 4 dic 2025

Il Ministero ha diffuso un avviso relativo allo sciopero generale indetto dalla Confederazione CGIL per il 12 dicembre 2025. La mobilitazione, valida per l’intera giornata, interessa tutti i settori, pubblici e privati. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

