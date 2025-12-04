Sciopero Ikea 5 dicembre | le motivazioni della protesta e cosa succede a lavoratori e negozi

Lo sciopero Ikea del 5 dicembre 2025 indetto unitariamente dai sindacati confederali per il mancato rinnovo del Contratto integrativo aziendale e per un sistema premiante giudicato inaccettabile. Manifestazione e presidio davanti alla sede di Carugate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il 5 dicembre sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori di #Ikea! Insieme chiediamo: - Il rinnovo del Contratto integrativo aziendale scaduto nel 2019; - Maggiorazioni uguali per i vecchi e nuovi assunti; - Il riconoscimento del giusto livello e delle professi Vai su X

Sciopero nazionale Ikea, presidio Cgil a San Giovanni Teatino. Leggi qui https://www.lancianonews.net/notizie/attualita/18994/sciopero-nazionale-ikea-presidio-cgil-a-san-giovanni-teatino - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero Ikea 5 dicembre: le motivazioni della protesta e cosa succede a lavoratori e negozi - Lo sciopero Ikea del 5 dicembre 2025 indetto unitariamente dai sindacati confederali per il mancato rinnovo del Contratto integrativo aziendale e per un ... Segnala fanpage.it

Lo sciopero nazionale dei dipendenti di Ikea - Sarà il 5 dicembre, per protestare contro il mancato rinnovo del contratto integrativo: le posizioni di sindacati e azienda sembrano piuttosto lontane ... Riporta ilpost.it

Sciopero Ikea 5 dicembre, scontro tra dipendenti e azienda - Lo sciopero Ikea del 5 dicembre nasce dal mancato rinnovo del contratto integrativo e dal peggioramento delle tutele. Segnala quifinanza.it

Venerdì 5 dicembre anche i lavoratori di Ikea Genova scioperano - Venerdì 5 dicembre anche i lavoratori di Ikea Genova scioperano ... Lo riporta msn.com

Ikea, sciopero nazionale il 5 dicembre: si allarga lo strappo con i sindacati, manifestazione a Carugate - Dopo lo stop al rinnovo integrativo, i tagli ai premi e nuove regole (contestate), i sindacati hanno indetto lo sciopero con protesta davanti alla sede storica alle porte di Milano ... Lo riporta corriere.it

Nuova rottura Ikea-sindacati. Il 5 dicembre sciopero nazionale - "Ikea continua ad agire unilateralmente, peggiorando le condizioni di lavoro e ignorando gli impegni storici assunti con i dipendenti. Segnala ansa.it