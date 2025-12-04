Sciopero generale in arrivo il 12 dicembre

Il 12 dicembre prossimo la Cgil ha proclamato in tutta Italia uno sciopero generale contro la Legge di Bilancio che il Governo Meloni si appresta ad approvare entro fine anno. “Una legge ingiusta e sbagliata, che tagli sui servizi, sulle pensioni e sui salari, che non investe sul futuro del Paese. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In occasione dello sciopero generale CGIL, le lavoratrici e i lavoratori di Scuola, Scuola non statale, Università, Ricerca, Alta formazione artistica e musicale, Formazione professionale si asterranno dal lavoro per l'intera giornata - facebook.com Vai su Facebook

Uno sciopero generale programmato dai sindacati di base per venerdì 28 novembre che coinvolgerà scuola, sanità e trasporti. Poi altri scioperi minori che interesseranno i trasporti il 30 novembre e il primo dicembre. Ecco uno schema delle prossime proteste. Vai su X

In arrivo un altro sciopero e sarà "generale" - Settori coinvolti, orari e motivazioni dello sciopero proclamato dalla Cgil per venerdì 12 dicembre 2025 ... Come scrive today.it

Dallo sciopero generale allo stop ai voli, tutte le proteste di dicembre - Sono due le date da segnare, guardando al calendario degli scioperi di questo mese di dicembre: il 12 e il 17. Riporta msn.com

Nuovo sciopero generale in arrivo: i dettagli - Nuovo sciopero generale in arrivo dopo quello dei giorni scorsi organizzato da diverse sigle sindacali (Usb, Cobas, Cub e altri). Si legge su genovatoday.it

Sciopero generale 12 dicembre: Cgil ferma Italia, settori coinvolti - In arrivo un nuovo sciopero generale proclamato dalla Cgil per venerdì 12 dicembre 2025. Riporta ilsipontino.net

Cgil contro la legge di Bilancio, sciopero generale il 12 dicembre: ecco i settori coinvolti - Un'altra giornata di sciopero generale è prevista per venerdì 12 dicembre e coinvolgerà tutti i settori pubblici e privati, anche in appalto e ... Secondo piacenzasera.it

Sciopero generale in arrivo: treni a rischio anche in Brianza, ecco gli orari - Il sciopero generale del 12 dicembre rischia di bloccare i treni Trenord e Trenitalia in Brianza: orari, servizi garantiti e cosa sapere. Come scrive monza-news.it