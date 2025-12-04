Sciopero generale della Cgil il Consorzio di bonifica della Romagna garantisce i servizi essenziali

Per venerdì 12 dicembre la Cgil ha proclamato uno sciopero generale per l’intera giornata con manifestazioni territoriali in tutto il Paese. La mobilitazione è stata indetta dal sindacato "per modificare la manovra di bilancio 2026, considerata del tutto inadeguata a risolvere i problemi del. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Sciopero generale della Cgil, il Consorzio di bonifica della Romagna garantisce i servizi essenziali

Contenuti che potrebbero interessarti

12 DICEMBRE SCIOPERO GENERALE - facebook.com Vai su Facebook

#Radioanchio #StefanoMensurati h7.30/9 #4dicembre @Radio1Rai Crisi #Ilva e sciopero generale dei metalmeccanici. Il governo cerca una soluzione per salvare produzione e posti di lavoro. Lo stop dalla #Bce all’emendamento di FdI: 2.452 t d’oro perché n Vai su X

In arrivo un altro sciopero e sarà "generale" - Settori coinvolti, orari e motivazioni dello sciopero proclamato dalla Cgil per venerdì 12 dicembre 2025 ... Da today.it

Cgil contro la legge di Bilancio, sciopero generale il 12 dicembre: ecco i settori coinvolti - Un'altra giornata di sciopero generale è prevista per venerdì 12 dicembre e coinvolgerà tutti i settori pubblici e privati, anche in appalto e ... Lo riporta piacenzasera.it

Scioperi dicembre 2025 treni, autostrade, mezzi pubblici e aerei: il 12 la grande mobilitazione della Cgil - Sarà un mese delicato in cui programmare uno spostamento richiederà un po’ più di attenzione tra scioperi locali, agitazioni di settore e lo sciopero generale del 12 dicembre ... Come scrive italiaoggi.it

Ex Ilva, Genova in piazza per l’industria: sciopero generale e corteo dei lavoratori - 000 i lavoratori di tutte la grandi fabbriche del capoluogo ligure da Ansaldo Energia a Piaggio Aerospace fino a Fincantieri e altre aziende in solidarietà. Lo riporta tg.la7.it

Possibili disagi al Consorzio - Cgil per il 12 dicembre potrebbe incidere anche sull’operatività del Consorzio di Bonifica Delta del Po, che ha diffuso un avviso ai consorziati ... Si legge su polesine24.it

Da venerdì i primi scioperi contro la manovra: ecco la mappa delle proteste - DOMENICA 30 NOVEMBRE: ci sarà sciopero locale del trasporto pubblico, proclamato da Confial- Lo riporta ansa.it