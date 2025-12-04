Sciopero generale dei metalmeccanici | il corteo strade nuovamente chiuse la diretta

Giornata calda a Genova oggi, giovedì 4 dicembre, per lo sciopero generale di tutti i metalmeccanici con un corteo che da Cornigliano si sposterà verso la prefettura di Genova al grido di: “Non vi faremo chiudere l'Ilva”.Lo sciopero è stato proclamato da Fim e Fiom per l'intero turno di lavoro. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Sciopero generale dei metalmeccanici: il corteo, strade nuovamente chiuse, la diretta

