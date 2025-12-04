Sciopero generale dei metalmeccanici | il corteo strade nuovamente chiuse la diretta

Genovatoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giornata calda a Genova oggi, giovedì 4 dicembre, per lo sciopero generale di tutti i metalmeccanici con un corteo che da Cornigliano si sposterà verso la prefettura di Genova al grido di: “Non vi faremo chiudere l'Ilva”.Lo sciopero è stato proclamato da Fim e Fiom per l'intero turno di lavoro. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

sciopero generale dei metalmeccanici il corteo strade nuovamente chiuse la diretta

© Genovatoday.it - Sciopero generale dei metalmeccanici: il corteo, strade nuovamente chiuse, la diretta

Scopri altri approfondimenti

sciopero generale metalmeccanici corteoEx Ilva, sciopero generale metalmeccanici del 4 dicembre 2025. Corteo, percorso e motivazioni - Giovedì 4 dicembre 2025 è in programma uno sciopero generale di tutti i metalmeccanici genovesi, uniti dal motto: «Non vi faremo chiudere l'Ilva di Genova». Scrive mentelocale.it

Sciopero generale dei metalmeccanici: il corteo, strade nuovamente chiuse, la diretta - Giornata calda a Genova oggi, giovedì 4 dicembre, per lo sciopero generale di tutti i metalmeccanici con un corteo che da Cornigliano si sposterà verso la prefettura di Genova al grido di: “Non vi ... Scrive genovatoday.it

sciopero generale metalmeccanici corteoEx Ilva, domani sciopero generale dei metalmeccanici e corteo per le vie di Genova: il programma della giornata - "Non ci faremo derubare delle nostre industrie a Genova e della siderurgia in Italia da un governo incapace di trovare bene soluzioni che scongiurino la chiusura dello stabilimento di Cornigliano ". Scrive primocanale.it

Giovedì sciopero generale di tutti i metalmeccanici, cosa succede - Confermata la protesta del 4 dicembre, si aggiunge ai blocchi stradali in atto da giorni a Cornigliano: possibile corteo verso il centro ... Come scrive genovatoday.it

sciopero generale metalmeccanici corteoSciopero generale dei metalmeccanici, ecco quali aziende si fermano e dove - Braccia incrociate per i lavoratori dell'ex stabilimento Ilva di Conegliano (Genova) per l'intero turno di lavoro e mobilitazioni per le strade liguri ... Lo riporta startupitalia.eu

sciopero generale metalmeccanici corteoEx Ilva, domani corteo operai fino alla Prefettura. Rischio scontri e caos viabilità - Domani a Genova è in programma lo sciopero generale dei metalmeccanici genovesi in difesa del lavoro all’ex Ilva di Genova Cornigliano. Riporta ligurianotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Sciopero Generale Metalmeccanici Corteo