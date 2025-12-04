Sciopero e presidio dei dipendenti Ikea in arrivo | Contratto integrativo scaduto nel 2019
Nuovo sciopero in arrivo a Genova: domani, venerdì 5 dicembre, è la volta dei dipendenti di Ikea che organizzano un presidio dalle 9,30 davanti al punto vendita di Campi. La protesta è indetta da Filcams Cgil e Uiltucs.“Dopo l’ennesimo tentativo fallito di riaprire il tavolo per il rinnovo del. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
