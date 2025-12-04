Scioglimento Enti per infiltrazioni mafiose Falcomatà | Aggiornare la legge

"È una legge che va aggiornata, soprattutto alla luce di quelli che sono i mutamenti della società, le nuove attività e prospettive delle amministrazioni comunali e dei Comuni". Lo ha detto Giuseppe Falcomatà, sindaco di Reggio Calabria e delegato Anci ai Servizi pubblici locali, parlando della. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Scioglimento Enti per infiltrazioni mafiose, Falcomatà: "Aggiornare la legge"

** IL COMUNE RIDISEGNA IL WELFARE: APPROVATI NUOVI REGOLAMENTI E UNA NUOVA CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO BETANIA ** In vista dello scioglimento dell’Unione Grifone, l’Amministrazione sta procedendo spedit - facebook.com Vai su Facebook

"TRINITA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE IN SCIOGLIMENTO" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Il sindaco di Reggio Falcomatà: "Aggiornare legge su infiltrazioni mafiose negli enti locali" - «È una legge che va aggiornata, soprattutto alla luce di quelli che sono i mutamenti della società e le nuove attività e prospettive delle amministrazioni comunali e dei Comuni». msn.com scrive

Reggio Calabria, Falcomatà: “aggiornare la legge sullo scioglimento degli Enti locali per infiltrazioni mafiose” - “È una legge che va aggiornata, soprattutto alla luce di quelli che sono i mutamenti della società, le nuove attività e prospettive delle amministrazioni comunali e dei Comuni”. Come scrive strettoweb.com

Enti sciolti per infiltrazioni mafiose: Calabria nell’occhio del ciclone. Reggio e Vibo tra le province più colpite - Un quadro chiaro e allarmante che emerge nel nuovo dossier sul fenomeno presentato da Avviso Pubblico. Secondo corrieredellacalabria.it

Mafia, la provincia di Reggio Calabria maglia nera: 75 Comuni sciolti dal 1991 - Il nuovo dossier di Avviso Pubblico: più di 400 enti locali interessati da quando esiste la legge, oltre il 96% sono al Sud. Riporta repubblica.it

Un comune al mese sciolto per mafia: la mappa della criminalità infiltrata negli enti locali - Dal 2019 ad oggi in Italia sono 402 gli enti locali soggette a infiltrazioni mafiose, mappati dal dossier "Il Male comune", presentato da Avviso Pubblico. vita.it scrive

Comuni sciolti per infiltrazioni mafiose, Calabria in testa - Dossier di Avviso Pubblico sui Comuni sciolti per infiltrazioni mafiose, Calabria prima con 8 provvedimenti e la media di uno ogni due mesi ... quotidianodelsud.it scrive