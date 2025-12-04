Sci freestyle Donaggio in finale nel Big Air di Pechino! Colpaccio azzurro Tabanelli eliminato

Oasport.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Miro Tabanelli non è riuscito a qualificarsi alla finale della tappa della Coppa del Mondo di Big Ai r, disciplina dello sci freestyle, che si disputa a Pechino (Cina). L’azzurro ha infatti concluso la propria serie al settimo posto con il punteggio complessivo di 153.25, purtroppo soltanto i primi cinque classificati di ciascuna delle due heat superavano il turno. Il nostro portacolori è stato fenomenale nell’ultimo salto e ha ottenuto il riscontro più alto dell’intera concorrenza (92.25), ma non è stato impeccabile nella prima run (61.00) e ha scartato il 16.25 della seconda prova. Per approdare all’atto conclusivo gli sarebbero serviti i 164. 🔗 Leggi su Oasport.it

sci freestyle donaggio in finale nel big air di pechino colpaccio azzurro tabanelli eliminato

© Oasport.it - Sci freestyle, Donaggio in finale nel Big Air di Pechino! Colpaccio azzurro, Tabanelli eliminato

Leggi anche questi approfondimenti

sci freestyle donaggio finaleSci freestyle, Donaggio in finale nel Big Air di Pechino! Colpaccio azzurro, Tabanelli eliminato - Miro Tabanelli non è riuscito a qualificarsi alla finale della tappa della Coppa del Mondo di Big Air, disciplina dello sci freestyle, che si disputa a ... Come scrive oasport.it

Sci freestyle, i convocati dell’Italia per il big air di Pechino: Miro Tabanelli punta in alto - 2026 di sci freestyle rimane in Cina per il secondo atto di un back- Da oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Sci Freestyle Donaggio Finale