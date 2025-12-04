Sci freestyle Donaggio in finale nel Big Air di Pechino! Colpaccio azzurro Tabanelli eliminato

Miro Tabanelli non è riuscito a qualificarsi alla finale della tappa della Coppa del Mondo di Big Ai r, disciplina dello sci freestyle, che si disputa a Pechino (Cina). L’azzurro ha infatti concluso la propria serie al settimo posto con il punteggio complessivo di 153.25, purtroppo soltanto i primi cinque classificati di ciascuna delle due heat superavano il turno. Il nostro portacolori è stato fenomenale nell’ultimo salto e ha ottenuto il riscontro più alto dell’intera concorrenza (92.25), ma non è stato impeccabile nella prima run (61.00) e ha scartato il 16.25 della seconda prova. Per approdare all’atto conclusivo gli sarebbero serviti i 164. 🔗 Leggi su Oasport.it

