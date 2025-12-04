Sci di fondo Coppa del Mondo Trondheim 2025 Si torna a casa di Klæbo dove l’Italia non ha mai vinto
L’edizione 2025-26 della Coppa del Mondo maschile di sci di fondo raggiunge Trondheim (Norvegia), dove nel fine settimana del 5, 6 e 7 dicembre si terranno tre gare valide per il circuito maggiore. Una sprint, una 10 km contro il cronometro e uno skiathlon. La prima competizione sarà in tecnica classica, la seconda a skating, la terza mista. L’antica capitale norvegese è presenza occasionale nel calendario della Coppa del Mondo. Ha fatto la propria entrata nel febbraio 1996, organizzando da allora 19 appuntamenti agonistici di primo livello, legati soprattutto ai Mondiali (1997 e 2025). Sotto questo aspetto, l’edizione dell’anno solare ormai prossimo a concludersi è stata una catastrofe finanziaria, chiudendo con un bilancio in profondo rosso. 🔗 Leggi su Oasport.it
