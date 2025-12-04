Sci alpino oggi in TV dove vedere la discesa maschile a Beaver Creek | orari e programma
Primo appuntamento del primo weekend a Beaver Creek: la discesa maschile torna in scena in Colorado dove Paris vuole essere tra i grandi protagonisti per sfatare un tabù. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondisci con queste news
GpI Sci alpino: Carrozza primo, S. Parini e Grivel sul podio di Solda (AA) Secondo Slalom Fis, oggi, a Solda (Bolzano) valido per il Gran Premio Italia di Sci alpino, e ottime notizie per la Valle d’Aosta, che conquista tra gli Aspiranti la vittoria grazie a Thomas C - facebook.com Vai su Facebook
Il Protocollo d’Intesa sottoscritto oggi fra Associazione Nazionale Alpini e Ministero dell’Istruzione e del Merito è un’investitura del ruolo sociale ed educativo dell’Ana sul territorio. Gli Alpini sono ambasciatori della cultura del noi, che contrasta quella egoistica Vai su X
Sci alpino oggi in TV, dove vedere la discesa maschile a Beaver Creek: orari e programma - Primo appuntamento del primo weekend a Beaver Creek: la discesa maschile torna in scena in Colorado dove Paris vuole essere tra i grandi protagonisti per ... Da fanpage.it
A che ora lo sci alpino oggi in tv, seconda prova discesa Beaver Creek 2025: startlist e pettorali degli italiani - Dopo un primo training ufficiale molto complicato a causa delle tante interruzioni provocate dalla scarsa visibilità e dalla neve caduta sul tracciato, ... Lo riporta oasport.it
Quando lo sci alpino in tv questa settimana: orari gare Beaver Creek e Tremblant, tv, streaming - In Canada ci sarà invece ampio spazio per le specialiste dei pali larghi con due slalom gigante. Scrive oasport.it
Sci alpino oggi in tv, gigante maschile a Copper Mountain: a che ora e dove vederlo in diretta in chiaro - Marco Odermatt favorito per bissare il successo ottenuto in Super- Secondo today.it
Sci alpino in TV, dove vedere lo Slalom Gigante femminile a Copper Mountain: orari e programma - Alle ore 18:30 e alle 21:30 le manche sulla pista di Copper Mountain (in Colorado), in gara c'è Sofia ... Come scrive fanpage.it
Sci alpino oggi in tv, gigante femminile a Copper Mountain con Sofia Goggia: a che ora e dove vederlo in diretta in chiaro - La campionessa bergamasca, che scenderà con il pettorale numero 16, è l'azzurra più attesa ... Si legge su today.it