Sci alpino infortunio per Corinne Suter | possibile recupero per le Olimpiadi

Oasport.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continua ad essere maledetta questa stagione per lo sci alpino, soprattutto al femminile. Una lunga serie di infortuni, ai quali si è aggiunto quello della svizzera Corinne Suter, che è caduta durante un allenamento a St.Moritz e dovrà rimanere ferma per almeno un mese, sperando di poter recuperare per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Una brutta caduta quella di Suter, che ha riportato uno strappo muscolare al polpaccio sinistro, una contusione al ginocchio sinistro e una frattura non scomposta alla parte posteriore del piede destro. Nessuna di queste lesioni dovrà portare ad un’operazione chirurgica e questo tiene sicuramente in vita la speranza olimpica della campionessa di discesa di Pechino 2022. 🔗 Leggi su Oasport.it

sci alpino infortunio per corinne suter possibile recupero per le olimpiadi

© Oasport.it - Sci alpino, infortunio per Corinne Suter: possibile recupero per le Olimpiadi

Altre letture consigliate

sci alpino infortunio corinneSci alpino, infortunio per Corinne Suter: possibile recupero per le Olimpiadi - Continua ad essere maledetta questa stagione per lo sci alpino, soprattutto al femminile. Lo riporta oasport.it

sci alpino infortunio corinneL’annus horribilis delle sciatrici in vista di Milano-Cortina 2026: anche Corinne Suter va ko - Behrami, che le impedirà di partecipare ai Giochi, la Svizzera fa i conti con lo stop di un'altra campionessa. Riporta sportal.it

sci alpino infortunio corinneBrutta caduta per Corinne Suter, addio a Milano-Cortina: “Lesione delle fibre muscolari e frattura” - Cortina si trasformano in un brutto incubo: la caduta rimediata in allenamento le ha procurato una lesione muscolare ... Riporta fanpage.it

sci alpino infortunio corinneSci: altra caduta per una big, svizzera Suter rischia i Giochi - Nuovo incidente in allenamento e ancora una big della neve coinvolta. Da ansa.it

sci alpino infortunio corinneDopo Lara, lungo stop anche per Corinne Suter - Dopo Lara, lungo stop anche per Corinne Suter La sciatrice elvetica si è infortunata durante un allenamento di discesa a St. Si legge su laregione.ch

sci alpino infortunio corinneCorinne Suter infortunata in allenamento e ferma un mese - Behrami anche Corinne Suter è costretta a fermarsi a causa di un infortunio riportato durante un allenamento. Lo riporta rsi.ch

Cerca Video su questo argomento: Sci Alpino Infortunio Corinne