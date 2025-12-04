Sci alpino infortunio per Corinne Suter | possibile recupero per le Olimpiadi
Continua ad essere maledetta questa stagione per lo sci alpino, soprattutto al femminile. Una lunga serie di infortuni, ai quali si è aggiunto quello della svizzera Corinne Suter, che è caduta durante un allenamento a St.Moritz e dovrà rimanere ferma per almeno un mese, sperando di poter recuperare per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Una brutta caduta quella di Suter, che ha riportato uno strappo muscolare al polpaccio sinistro, una contusione al ginocchio sinistro e una frattura non scomposta alla parte posteriore del piede destro. Nessuna di queste lesioni dovrà portare ad un’operazione chirurgica e questo tiene sicuramente in vita la speranza olimpica della campionessa di discesa di Pechino 2022. 🔗 Leggi su Oasport.it
