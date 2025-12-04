schroders nomina tom stephens primo head of etf

Schroders, società leader al mondo nella gestione attiva, ha nominato il suo primo Head of ETF (Exchange-Traded Funds). Si tratta di Tom Stephens, manager che proviene da JP Morgan AM dove ha lavorato per otto anni ricoprendo il ruolo di International Head of ETF Capital Markets. A lui toccherà definire la strategia globale di Schroders sugli ETF, tra prodotti, distribuzioni ed engagement dei clienti. Oomen: «La profonda conoscenza di Tom ci aiuterà». Matt Oomen, Global Head of Client Group di Schroders, parlando di Stephens ha spiegato che i «suoi 20 anni di leadership in questo settore saranno fondamentali per rafforzare il nostro vantaggio competitivo nella gestione attiva in formato ETF. 🔗 Leggi su Lettera43.it

