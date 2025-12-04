Schlein | Pronta a fare premier di un governo di centrosinistra Ucraina Giustizia e stipendi | cosa ha detto al TgLa7 prima di Meloni

«Seguiamo le due S: sanità e stipendi. Sei milioni di italiani non si curano». Così Elly Schlein, ospite del TgLa7 delle 20 condotto da Enrico Mentana, ha marcato un netto distinguo tra il programma di centrosinistra e quello del governo. Per poi passare subito alle promesse elettorali: «Quando arriveremo al governo, con una coalizione progressista, metteremo 3 miliardi per assumere e stabilizzare medici. Chi guiderà il governo? Io sono sempre a disposizione, ma lo decideremo più avanti con gli altri membri della coalizione». Domani sempre da Mentana sarà ospite la premier Giorgia Meloni, una sorta di surrogato – a distanza – dell’incontro che non si farà ad Atreju. 🔗 Leggi su Open.online

