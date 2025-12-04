Schlein presa in giro anche sul The Times per la fuga da Atreju La kermesse di FdI conquista il quotidiano inglese

Atreju è cresciuto e varca le frontiere, arrivando in Gran Bretagna, sulle pagine del prestigioso The Times che dedica alla festa di FdI una articolo in bella evidenza con grande fotografia. Ecco come presenta il quotidiano inglese la kermesse politica che si aprirà al Castel Sant’Angelo sabato prossimo. Titolo: Le star si uniscono alla festa di Natale di Giorgia Meloni. “ Un portiere, un cardinale e Kemi Badenoch si uniranno agli elfi di Babbo Natale alla festa di Giorgia Meloni. La??celebrazione, che si terrà presso il castello papale di Roma, sarà un’insolita combinazione di un congresso politico di partito, un festival letterario e una fiera natalizia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Schlein presa in giro anche sul “The Times” per la fuga da Atreju. La kermesse di FdI conquista il quotidiano inglese

