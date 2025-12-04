Schlein Mentana | Non parliamo di Atreju… come reagisce lei

"Non torneremo sulle vicende di Atreju.": Enrico Mentana lo ha detto all'inizio dell'intervista alla segretaria del Pd Elly Schlein durante l'edizione del Tg La7 delle 20.30. E, a quelle parole, la leader dem ha sorriso sembrando quasi sollevata. Le "vicende di Atreju" cui ha fatto riferimento il direttore del Tg sono i continui tira e molla della Schlein sulla sua partecipazione all'evento di Fratelli d'Italia. All'inizio la segretaria aveva accettato l'invito alla festa del partito purché fosse previsto un confronto diretto tra lei e la premier nonché leader di FdI, Giorgia Meloni. A quel punto la Meloni ha fatto una controproposta, invitando non solo Schlein ma anche il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte a confrontarsi con lei, dal momento che - come ha fatto notare la presidente del Consiglio - un leader unico del centrosinistra ancora non c'è. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Schlein, Mentana: “Non parliamo di Atreju…”, come reagisce lei

