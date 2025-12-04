Schianto tra auto sull' argine tra Guastalla e Luzzara

Guastalla (Reggio Emilia), 4 dicembre 2025 - Quattro persone sono rimaste coinvolte in un incidente che a metà pomeriggio ha rischiato di provocare conseguenze ben più gravi di quanto si è poi verificato. Sono comunque scattati i soccorsi per le quattro persone che erano a bordo di una Citroen C3 e di una Peugeot 207, che si sono scontrate sullargine del Po a Tagliata, tra Guastalla e Luzzara, con una delle vetture finita poi in fondo all’argine, con a bordo una donna residente a Luzzara e il figlio minorenne, che erano diretti verso Guastalla. Sull’altra vettura, rimasta ferma a bordo strada, appoggiata a un palo della segnaletica stradale, viaggiava una coppia di pensionati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

