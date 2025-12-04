Schianto tra auto sull' argine tra Guastalla e Luzzara
Guastalla (Reggio Emilia), 4 dicembre 2025 - Quattro persone sono rimaste coinvolte in un incidente che a metà pomeriggio ha rischiato di provocare conseguenze ben più gravi di quanto si è poi verificato. Sono comunque scattati i soccorsi per le quattro persone che erano a bordo di una Citroen C3 e di una Peugeot 207, che si sono scontrate sull’argine del Po a Tagliata, tra Guastalla e Luzzara, con una delle vetture finita poi in fondo all’argine, con a bordo una donna residente a Luzzara e il figlio minorenne, che erano diretti verso Guastalla. Sull’altra vettura, rimasta ferma a bordo strada, appoggiata a un palo della segnaletica stradale, viaggiava una coppia di pensionati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondisci con queste news
Primo piano | Schianto tra auto in Alemagna: morta una donna - facebook.com Vai su Facebook
Schianto tra auto sull'argine tra Guastalla e Luzzara - Quattro persone sono rimaste coinvolte in un incidente che a metà pomeriggio ha rischiato di provocare conseguenze ben più gravi di quanto si è poi verific ... msn.com scrive
Frontale tra due auto a Carpi: grave un medico 45enne del Policlinico - I feriti Tre feriti, di cui due in terapia intensiva: il più grave è un medico ... Lo riporta msn.com
San Leone, schianto sul viale Le Dune: auto finisce contro un veicolo in sosta - Momenti di apprensione nel pomeriggio di ieri lungo il viale Le Dune, dove si è verificato un incidente stradale che, fortunatamente, non ha causato feriti. Si legge su scrivolibero.it