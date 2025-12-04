Sarà l’autopsia disposta dal magistrato e che sarà eseguita all’ospedale fiorentino di Careggi a cercare di capire cosa è successo a Lorenzo Meneghetti. L’uomo, classe 1977, è morto in un incidente stradale violentissimo avvenuto intorno alle 14 di ieri. Originario di Gaville, viveva da qualche anno a Cavriglia insieme alla sua mamma, mentre un fratello sta a Figline. E proprio in territorio figlinese ha perso la vita Lorenzo. Era a bordo della sua auto, una Fiat Punto, nel primo pomeriggio di ieri. Stava percorrendo via Diga in località Gavillaccio nel Comune di Figline e Incisa Valdarno; si tratta di sei chilometri di strada per lo più composta da rettilinei con poche curve. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Schianto in auto, muore a 48 anni. La corsa finisce contro un albero