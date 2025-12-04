Schianto con l' auto contro un albero è morto Lorenzo Meneghetti
La sua auto si è schiantata contro un albero mentre percorreva una strada nel comune di Figline Valdarno. E' morto così Lorenzo Meneghetti, cavrigliese di adozione. A dare la triste notizia ai suoi concittadini ieri è stato il sindaco del comune valdarnese, Leonardo Degl'Innocenti o Sanni. “In un. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
