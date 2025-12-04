Schianto auto-scooter | motociclista 25enne in ospedale e traffico in tilt

Incidente stradale giovedì mattina con un ferito portato in ospedale e relativi disagi sul fronte del traffico in corso Torino, nel centro di Genova.Il fatto è avvenuto verso le 7,40 quando un'auto e uno scooter si sono scontrati per cause da chiarire. Ad avere la peggio è stata la motociclista. 🔗 Leggi su Genovatoday.it