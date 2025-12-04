Schianto auto-scooter | motociclista 25enne in ospedale e traffico in tilt
Incidente stradale giovedì mattina con un ferito portato in ospedale e relativi disagi sul fronte del traffico in corso Torino, nel centro di Genova.Il fatto è avvenuto verso le 7,40 quando un'auto e uno scooter si sono scontrati per cause da chiarire. Ad avere la peggio è stata la motociclista. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Primo piano | Schianto tra auto in Alemagna: morta una donna - facebook.com Vai su Facebook
Motociclista morto nello schianto. Prof condannato a sedici mesi - Tragico incidente tra un’auto e uno scooter, condannato il professore dell’Università di Macerata che si trovava al volante della macchina... Riporta ilrestodelcarlino.it
San Severino, schianto all'incrocio tra un'auto ed uno scooter: motociclista all'ospedale - Un incidente stradale si è verificato nella mattinata odierna, poco dopo le 13,30, all'incrocio tra via Aristide Merloni e la strada provinciale 127 "San Severino Marche - corriereadriatico.it scrive
Ancora un incidente a Fuorigrotta, terribile schianto auto-moto all’incrocio - L'impatto è avvenuto all'incrocio tra via Regolo e viale Augusto, ad avere la peggio il motociclista. Segnala internapoli.it
Schianto sulla Porrettana, grave motociclista - Teatro della carambola tra due auto, entrambe Toyota, e uno scooter, la Porrettana, al chilometro 69, all’altezza ... Scrive ilrestodelcarlino.it
Schianto in auto, muore a Quattordio giovane di 29 anni. Grave la fidanzata - Stefano Cassinelli era titolare di un negozio di moto ad Asti. Scrive ilsecoloxix.it
Schianto tra auto e moto a Gazzada Schianno: un ferito finisce al pronto soccorso - L’incidente nella tarda serata di martedì all’incrocio tra via Matteotti e via Roma. laprovinciadivarese.it scrive