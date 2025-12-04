Firenze, 4 dicembre 2025 - Il Caffè Neri Bellesi Bistrot si è confermato protagonista del Food Challenge 2025 dedicato alla schiacciata con l’olio, competizione che ha coinvolto forni, pasticcerie e locali del territorio fiorentino. L’iniziativa, realizzata con l’Associazione Cuochi Fiorentini e Confcommercio Firenze, mira a valorizzare la cucina tradizionale toscana e le tecniche artigianali locali. La schiacciata all’olio, preparata con farina, acqua, lievito, sale e olio extravergine di oliva, può sembrare semplice, ma il successo dipende da scelte precise su farine, lieviti e cottura, per ottenere un prodotto croccante fuori e morbido dentro, con il giusto equilibrio tra olio e sale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Schiacciata all’olio, la più buona a Calenzano