Scherma Inclusiva con atleti olimpici e paralimpici a Roma Mazzone | La bellezza del nostro sport
Roma – “In questa splendida location c’è tutta la bellezza del nostro sport nella sua immagine più autentica. L’integrazione, la condivisione, la socialità e l’agonismo tutt’insieme. Questa è la scherma, per la quale non ci stancheremo mai di lavorare con sempre più impegno e determinazione”. Parole del Presidente federale Luigi Mazzone intervenuto ieri pomeriggio a Roma, nella suggestiva cornice di Castel Sant’Angelo, al grande evento inclusivo promosso dall’Accademia d’Armi Musumeci Greco, con il patrocinio della FIS, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità. Schermidori olimpici, paralimpici e non vedenti si sono sfidati in un’incessante e avvincente sequenza di assalti tra gli applausi del pubblico. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
